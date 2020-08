Tempo segue ensolarado nesta quinta-feira no RS

publicidade

O calor e o céu claro seguirão nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul como vem sendo ao longo da semana. Favorecido por um bloqueio atmosférico que impede o avanço de frentes frias, o dia terá tempo seco e ensolarado na maioria das regiões do Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, em algumas localidades, existe a possibilidade de nuvens altas. Na madrugada, haverá bancos de nevoeiro e neblina em diferentes pontos e no final da tarde o tempo aberto, ar seco e vento calmo devem provocar uma leve queda na temperatura.

Em Porto Alegre, o sol predomina ao longo de todo o dia. Na Capital, a mínima deve ser de 11°C e a máxima chega aos 27°C.

Mínimas e máximas no RS

Livramento 12°C / 27°C

Pelotas 13°C / 27°C

Santiago 12°C / 27°C

Santa Rosa 9°C / 29°C

Ausentes -1°C / 21°C

Vacaria 3°C / 23°C