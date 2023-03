14° Rodeio Interestadual de Pinhal reúne 15 mil pessoas

publicidade

O 14° Rodeio Interestadual de Balneário Pinhal reuniu 15 mil pessoas entre os dias 3 e 5 de março. Promovido pela PTG Túnel Verde, com apoio da prefeitura, o evento movimentou o Parque de Rodeios do Túnel Verde com a participação de competidores das provas campeiras e tradicionalistas. Com mais de 300 duplas inscritas e prêmios que totalizaram R$ 40 mil, o rodeio recebeu visitantes de todo o Estado.

O patrão do PTG, Mauro Ferreira, afirma que o evento tradicionalista se sagra como um dos maiores do Litoral Norte. “Ano passado voltando da pandemia conseguimos realizar uma bela festa. E nesse ano, a 14° edição foi um sucesso, nem a chuva atrapalhou”, destaca. A prefeita de Balneário Pinhal, Marcia Rosane Tedesco de Oliveira, reforça a importância do tradicionalismo. “Sempre apoiaremos o nosso Rodeio, pois é um importante instrumento de manutenção da cultura gaúcha”, afirma.