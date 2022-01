Após tempestades do final de semana, Litoral Norte amanhece com bom número de banhistas

publicidade

Após uma noite de tempestades motivadas pelas altas temperaturas do domingo, o Litoral Norte amanheceu nublado nesta segunda-feira. Com um clima entre 24 °C e 28°C, o sol reapareceu por volta das 10h e as praias, de maneira geral, receberam um bom número de banhistas para o primeiro dia útil da semana em um mês de janeiro. A bandeira que preponderou foi a amarela, própria para quem se aventurou a adentrar no mar.

Segundo o chefe de operações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), tenente-coronel Isandré Antunes, houve cinco salvamentos neste domingo, sendo três em Imbé, um em Tramandaí e um em Pinhal, mas sem óbitos. Desde o início da Operação Verão RS, no final do ano passado, apenas uma pessoa morreu afogada, em Cidreira. Após um surto de Covid-19 que tirou 23 guarda-vidas das beiras das praias, Antunes informa que apenas três guaritas estão desativadas. “Até a terça-feira, os servidores farão testes para ver a possibilidade de retornar”, projeta.

O temporal chegou a deixar milhares de moradores das praias sem energia elétrica e fornecimento de água. Cinco postes na RS-784, em Cidreira, caíram em virtude dos fortes ventos e a pista, no km 5 da rodovia, chegou a ficar totalmente bloqueada por conta dos fios de alta-tensão sobre o asfalto. Uma equipe da CEEE Equatorial trabalhou na troca dos postes no início da manhã e a pista foi liberada. A previsão do tempo para a semana no litoral norte é de dias de sol, eventualmente sob nuvens, com temperaturas que ultrapassam os 30 graus, mas com chuvas somente à noite.

