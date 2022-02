Calor de quase 40°C pode atingir o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

publicidade

Após um período de clima mais ameno, o Rio Grande do Sul pode enfrentar nesta quinta-feira temperaturas de até quase 40°C, segundo a Metsul Meteorologia. Hoje o dia terá marcas ao redor de 35°C durante a tarde na Fronteira Oeste do RS. Amanhã, porém, o calor deve aumentar e se espalhar pela região Metropolitana de Porto Alegre, com marcas acima dos 30ºC em muitas cidades. Os termômetros na Metade Oeste poderão apontar 35ºC, com picos de 36ºC a 38ºC.

Conforme a Metsul, as temperaturas mais elevadas nesta semana ocorrem por conta de uma "bolha de ar seco" que paira sobre o Estado, garantindo uma sequência de dias com sol e bloqueando a chegada da umidade mais abrangente que poderia trazer nuvens ou até mesmo chuva mais ampla.

Tarde de quarta amena

Na região Metropolitana de Porto Alegre, a tarde desta quarta-feira ainda seguirá amena por influência de sistema de alta pressão a sudeste do Estado no mar. O sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura máxima oscilará ao redor de 28°C.

Na quinta-feira, o dia começa com 18°C e a máxima poderá alcançar os 34°C no Vale do Sinos com máxima de 31°C na Capital. A sexta-feira será de sol e variação de nuvens, com o tempo ficando abafado e proporcionando temperaturas entre 21ºC e 35ºC.

Abafamento no final de semana

Já no sábado, a madrugada fica mais abafada, com 23°C, antes de uma tarde que poderá ter 34°C nos vales. No primeiro dia do final de semana, a aproximação de uma nova frente fria no RS provocará o aumento de nuvens e pancadas de chuva. O abafamento persistirá, mas a temperatura tende a subir um pouco menos que os dias anteriores.

De uma forma geral, a máxima ficará mais alta em cidades da Metade Norte e Noroeste com projeção de 35°C. Nas áreas de fronteira com o Uruguai as nuvens estarão presentes desde cedo com previsão de pancadas de chuva e, consequentemente, menor elevação térmica.