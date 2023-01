Calor não dá trégua e fevereiro começa com altas temperaturas no RS

publicidade

A mudança de mês não intimidou o forte calor que afeta o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Nesta quarta-feira, na abertura do mês de fevereiro, o dia terá novamente o sol e altas temperaturas como protagonistas.

Conforme a MetSul, a quarta contará com presença do sol em todas as regiões gaúchas, embora com nuvens esparsas em muitas cidades. As máximas devem girar em torno de 35°C.

Na Metade Oeste, o calor ganha ainda mais força. Em Uruguaiana, o termômetro pode chegar até 40°C. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 22°C e 35°C. O dia terá sol entre nuvens.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades nesta quarta-feira:

Torres 21ºC / 30ºC

Caxias do Sul 18ºC / 31ºC

Erechim 20ºC / 31ºC

Santa Maria 22ºC / 36ºC

Uruguaiana 23ºC / 39ºC

Pelotas 22ºC / 32º