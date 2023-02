Cascata em Caraá sofre com a seca

publicidade

Afastado do centro da pequena Caraá, já em sua área rural, a estiagem acabou afetando uma das atrações da cidade, a Cascata da Vila Nova, que fica localizada dentro da propriedade da família de Ênio Pereira dos Santos. “Com esta seca, a cascata quase secou. E nunca havia chegado a este ponto”, testemunha ele, mostrando fotos de alguns anos atrás do local, onde a queda de água era intensa. Atualmente corre um pequeno filete de água.

“Em épocas normais, dá para tomar banho na cascata”, conta Ênio, que reside em Sapiranga, mas nos finais de semana vai para Caraá cuidar do lugar, contando estar fazendo reformas na área em que está situada a cascata. Caraá é vizinha dos municípios de Santo Antônio da Patrulha, Riozinho e Osório, e conta com 8 270 habitantes, e onde se encontra a nascente do Rio dos Sinos.

Veja Também

“As pessoas seguem visitado a cascata, mesmo nesta época de seca. Mas infelizmente está difícil aproveitar o banho, pois restou apenas um filete de água caindo. Está desolador”, lamenta ele. “Porém quem quiser vir aqui, será sempre bem-vindo, e acredito que esta situação logo vai passar”, disse Ênio, cuja família é dona da área há várias gerações, sendo que ele frequenta a região desde 1981.

Ênio conta ainda que tem vários projetos para a cascata. “A minha ideia é construir um bar logo ali na entrada da descida para a cascata. Mas não quero estragar nada. E sigo com o objetivo de não cobrar nada pela visitação. As pessoas podem visitar tranquilamente, usar o espaço. Eu só peço para elas cuidarem, não largarem lixo”, disse o proprietário da área.

Ele acredita que logo a situação vai ser normalizada. “No momento tem caído umas chuvinhas que não eliminam a seca, que está afetando toda a nossa região, inclusive estragando a lavoura. Porém, a natureza é sábia. Então logo vai voltar a chover, e tudo voltará ao normal”, aposta.