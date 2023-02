Circuito Sesc de Corridas reúne centenas de atletas na praia de Atlântida Sul

publicidade

A praia de Atlântida Sul, em Osório, recebeu neste domingo a primeira etapa da edição 2023 do Circuito Sesc de Corridas. A prova reuniu centenas de atletas, vindos de todos os cantos do Estado. Os adultos disputaram provas de 3 km, 5 km, e 10 km, nos gêneros masculino e feminino. Houve ainda provas de 1 km e 2 km para crianças de 8 a 10 anos e de 11 a 13 anos de idade, e categoria especial para deficientes visuais e caminhada participativa.

Brenda Brum Rodrigues, de Torres, foi a vencedora na prova dos 5 km. “Consegui me superar, pois tive problemas pessoais e de saúde que me obrigaram a parar por um tempo”, contou ela, que pratica corridas há seis anos, e que fez o tempo de 22min15s. Carlos Eduardo Borba da Rocha ganhou no masculino, com o tempo de 17min12s.

Já Adriane Belmonte, porto-alegrense de 23 anos, ficou em primeiro na prova de 3 km, percorrendo o trajeto em 11min53s. “Eu tive uma lesão e fiquei seis meses me recuperando. Então vencer hoje foi fantástico. Está sendo sensacional este momento, ainda mais que é a primeira vez que participo desta prova”, contou.

Fazendo a prova em 9min23s, Eduardo Bandeira Baltazar conquistou o ouro nos 3 km masculino. Nos 10 km, a vitória masculina ficou com Lucas Mateus Radtke, com 34min31s, e no feminino, Paola Horst Alves Santiago, com o tempo de 34min31s.

Todos os participantes que concluíram a prova receberam medalha de participação. Também houve medalhas especiais para os três primeiros classificados em cada categoria, gênero e faixa etária. Ainda, troféus aos três melhores no geral, nos gêneros masculino e feminino dos 3 quilômetros, 5 quilômetros e 10 quilômetros; e à maior equipe participante. A colocação renderá pontos, acumulados ao longo das demais etapas do Circuito, que ocorrem durante o ano de 2023. “Ao longo de todo o ano serão 18 etapas, em diferentes cidades gaúchas”, disse Eliza Guedes, diretora do Sesc Tramandaí, que organizou a etapa de Atlântida Sul.