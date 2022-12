Correio do Povo amplia cobertura do Verão 2023 com vídeos no TikTok

publicidade

O Correio do Povo preparou uma novidade para o Verão 2023. Nesta temporada, a cobertura contará com vídeos no TikTok com conteúdo mais leve, curiosidades e o dia a dia das praias no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

O conteúdo especial começou a ser veiculado nesta sexta-feira. Além das tradicionais matérias, os vídeos chegam para diversificar a maneira de se consumir as informações e a movimentação nas areias gaúchas.

Siga o Correio do Povo no TikTok e acompanhe estes e outros conteúdos.

Confira o primeiro: