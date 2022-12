Defesa Civil do RS divulga alerta para chuvas intensas

publicidade

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou, neste domingo, um alerta de chuva forte, acompanhado de descargas elétricas e ventos de até 70 km/h para o Estado. O alerta é válido até as 19h de hoje.

O dia de Natal é quente e abafado no território gaúcho. Segundo a previsão da Metsul, entre a tarde e a noite deste domingo novos temporais isolados podem ser registrados no Rio Grande do Sul, especialmente do Centro para o Norte do estado, mas vão ser ocorrências muito localizadas. A chegada de uma frente fria à fronteira com o Uruguai provocou forte temporal em Santana do Livramento no final da tarde de ontem.

Nesta segunda-feira, novas fortes áreas de instabilidade isoladas devem se formar com risco de tempestades pontuais. A instabilidade mais forte no Sul do Brasil ocorre entre terça e quarta à medida que a frente fria se desloca para o Norte e um centro de baixa pressão atua junto ao Rio Grande do Sul, o que vai aumentar a probabilidade de temporais.