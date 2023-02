Dmae quer praia de Ipanema com águas tão limpas como no Extremo Sul de Porto Alegre

publicidade

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) trabalha para que um dia a praia do bairro de Ipanema, em Porto Alegre, tenha águas tão limpas como em Belém Novo e Lami, no Extremo Sul da Capital. “É um projeto de longo prazo”, adiantou a diretora de tratamento de água e esgotos da autarquia, Joicineli Fagundes Becker. “Estamos retomando o monitoramento que já existia em outros momentos, para que nós tenhamos um histórico dos pontos que são mais propícios aos banhistas, e que se possa verificar quais intervenções devemos fazer; já que grande parte do investimento em estrutura já existe. É um trabalho que vamos focar ao longo de 2023”, revelou.

A autarquia quer dar maior atenção à qualidade dos arroios da região de Ipanema, pois esses vão se contaminando ao longo do caminho até as águas do Guaíba. “O Dmae quer muito devolver a condição de balneabilidade para essa região”, enfatizou. Diversas ações na área de estrutura de coleta de esgotos serão realizadas na região ao longo do próximo ano, especialmente as áreas classificadas como subnormais ou irregulares.

Na manhã deste sábado, a reportagem do Correio do Povo esteve no Lami e constatou as boas condições da orla e a presença de “veranistas”. As praias do Extremo Sul costumam ser muito procuradas sobretudo nos finais de semana. “Há um grande investimento da gestão municipal na questão da estrutura do local”, observou. “É o local de lazer do porto-alegrense”, assinalou.

Na última sexta-feira, o relatório de balneabilidade das praias do Extremo Sul foi divulgado pelo Dmae. Pela oitava semana consecutiva, as coletas indicaram que seis pontos das praias do Lami e de Belém Novo permanecem próprias para banho, comprovam a balneabilidade.

“As análises começaram a ser realizadas no período de novembro e nós seguimos a Resolução 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). Os dois principais parâmetros que são monitorados para fins de classificação e emissão do relatório, como pontos próprios ou impróprios, são basicamente o pH e especificamente a presença de Escherichia coli, que é um indicador de contaminante fecal presente em carga de esgoto, e que possa causar algum risco ao banhista”, esclareceu a diretora tratamento de água e esgoto do Dmae. Além do saneamento, a própria geografia da região e distância de áreas poluídas também contribuem para a qualidade da água.

“Nós temos que expandir ao máximo o saneamento no sentido de ligações de rede, dragagem, tratamento e melhoria dos arroios para que nós consigamos ter o máximo de pontos na orla do Guaíba balneáveis. Temos uma região tão bonita na Zona Sul, e vamos continuar trabalhando para promover saneamento com eficácia”, afirmou Joicineli Fagundes Becker.

Ela lembrou que o histórico na praia de Ipanema não aponta a estabilidade da qualidade da água. “Para que eu diga que um ponto é balneável, eu tenho que ter um histórico de no mínimo cinco semanas de acompanhamento. O que a gente verifica em Ipanema é que tem dois ou três resultados positivos e depois eles saem um pouco da curva. Então eu não tenho como garantir a qualidade do banho e por isso que esses pontos não são classificados como próprios”, disse.

BALNEABILIDADE

Belém Novo:

Posto 1 (Praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus): águas próprias para banho

Posto 2 (Praia do Leblon, avenida Beira Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só): águas próprias para banho

Posto 3 (Praça do Veludo, avenida Pinheiro Machado, em frente à praça): águas próprias para banho

Lami:

Posto 1 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de guarda-vidas): águas próprias para banho

Posto 2 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de guarda-vidas): águas próprias para banho

Posto 3 (avenida Beira Rio, em frente ao nº 510): águas próprias para banho

