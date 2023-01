Estradas do RS registram fluxo tranquilo rumo ao Litoral na véspera do Ano Novo

publicidade

Na manhã do último sábado de 2022, o movimento nas estradas foi tranquilo, sem congestionamentos, apenas com o fluxo intenso previsto, acima da média anual.

Pontos de concentração de veículos são identificados nas proximidades de pedágios, mas sem lentidão acentuada. Em torno de 10h, trafegavam em direção ao litoral pela BR 290 (Freeway) uma média de 43 veículos por minuto em Gravataí e 28 em Santo Antônio da Patrulha.

São esperados cerca de 30 mil veículos na Freeway neste 31 de dezembro, bem menos do que o estimado para domingo e segunda-feira – aproximadamente 85 mil em cada dia. A concessionária da rodovia, CCR ViaSul, projeta que os horários mais movimentados para a volta à Capital, serão até as 10h no dia 1º (domingo) e, principalmente, ao longo de todo o dia 2, segunda.

Na BR 453, conhecida como Rota do Sol, passam seis veículos por minutos, em média, na região da Serra gaúcha em direção às praias. A projeção do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e de que 13 mil motoristas circulem na rodovia na véspera do Ano Novo. Desde a sexta-feira de 23 de dezembro, mais de 629 mil veículos já entradas nas cidades do litoral Norte do RS, segundo o CRBM.

A circulação no Aeroporto Internacional Salgado Filho também foi sem problemas, sem formação de grandes filas. Já na Rodoviária de Porto Alegre, o movimento foi um pouco maior. A estimativa é que 28 mil passageiros passem pelo local, o mesmo número de pessoas registrado no final de semana do Natal.