Final de semana tem céu limpo e areias lotadas no Litoral Norte

O domingo no Litoral Norte foi novamente um excelente dia para curtir a orla da região. Em Cidreira, o tempo firme e aberto desde as primeiras horas da manhã, lotou a faixa de areia com veranistas, que aproveitavam o mar calmo e levemente turvo e o clima sem vento. A família de Guaíba, os fisioterapeutas Fabiano Martins, 37, anos, e Ivi Kubiake, 37, estavam satisfeitos com o descanso no final de semana. “Está muito bom. Valeu a pena investir o o sábado e o domingo para aproveitar a praia”, conta Ivi. O casal tem dois filhos, um de dois e outro de seis anos e brincavam à vontade na água. “Conseguimos tomar banho de mar sem água-viva”, acrescenta ela.

O domingo não tem previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 22ºC e 29ºCc. Para esta semana, o sol segue até terça-feira, com temperaturas oscilando nesta mesma faixa. Entre quarta e sexta-feira tem previsão de chuva, com o sol voltando a aparecer entre nuvens no próximo final de semana.