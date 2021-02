Frente fria traz chuva irregular ao RS nesta terça-feira

publicidade

O sol chega a aparecer com nuvens nesta terça-feira na maior parte do Rio Grande do Sul, mas o tempo muda. Uma frente fria que avança pelo oceano, junto à costa gaúcha, estimula a formação de áreas irregulares de instabilidade com aumento de nebulosidade no decorrer do dia no Estado.

Em alguns pontos, especialmente da Metade Sul, já chove no começo do dia, entre a madrugada e de manhã. Na maioria das regiões, instabilidade maior deve ser esperada da tarde para a noite. A instabilidade é de passagem rápida e logo o tempo melhora nos locais com chuva mais cedo. Não faz calor como essa segunda, mas segue quente e o aumento da umidade reforça o abafamento.

Em Porto Alegre, a terça será de sol e chuva, com as temperaturas variando entre 22°C e 30°C.

Mínimas e máximas no RS

Porto Alegre 22°C / 30°C

Torres 22°C / 31°C

Caxias 18°C / 28°C

Santa Rosa 22°C / 33°C

Santa Maria 22°C / 32°C

Cruz Alta 21°C / 31°C

Alegrete 22°C / 31°C

Bagé 21°C / 28°C

Rio Grande 22°C / 27°C