Futebol solidário arrecada alimentos em Pinhal

A Arena Esportiva da Beira-Mar do Balneário Pinhal foi palco, no sábado, da terceira edição do evento Driblando a Fome. O projeto teve como objetivo arrecadar alimentos que serão encaminhados para a assistência social, que os entregará para os cidadãos pinhalenses em situação de vulnerabilidade. Durante o dia, com a presença de centenas de espectadores, foram realizadas várias partidas de futebol, passando pelas crianças, mulheres, veteranos e celebridades.

“A primeira edição aconteceu em 2018, e depois teve uma parada, por causa da pandemia, e voltamos a fazer o evento novamente no ano passado, e agora, sempre com a presença de alguns jogadores”, disse o secretário de esportes do município, Geílson Pires. “E esta festa está fazendo sucesso. Cada pessoa que vem aqui traz um quilo de alimento para poder participar, assiste ao futebol, tira uma foto com seus ídolos. Algumas pessoas chegam a dar cestas básicas e o comércio local tem sido muito parceiro”, acrescentou.

O secretário contou que em 2018 foram arrecadados 800 quilos de alimentos. “No ano passado, foi um pouco menos, até porque o dia estava meio chuvoso. Agora a gente vai bater o recorde. Isso é muito legal”, agradeceu. O evento começou às 9h com o futebol das escolinhas, depois na sequência a gente trouxe pela primeira vez o futebol feminino. Ele era esquecido, né. Então incluímos agora as mulheres, que vem crescendo muito”, destacou Pires.

A prefeita Marcia Tedesco lembrou que desta vez o tempo ajudou com o projeto, ao contrário do ano passado, quando choveu. “Hoje está um dia prazeroso, um sol de rachar, fazendo com que tivéssemos uma ótima presença de público”, destacou. “Os alimentos arrecadados serão entregues para famílias cadastradas. Todas recebem cestas, mas friso que estas atividades a gente faz o ano inteiro. Porém, no verão tem um plus, com um maior número de pessoas que vem para o município”, lembrou.

O ex-lateral-direito do Inter no final do século passado e começo deste, Barão, foi convidado a participar e não pensou duas vezes em ajudar. “Eu amo a inclusão social, estou sempre envolvido com questões sociais. E já conhecia o pessoal de Pinhal, os organizadores, então eu sempre me coloco a disposição para que vir aqui servir a comunidade local”, disse ele, que além do Colorado, defendeu equipes como Juventude, Sport Recife, Ulbra, 15 de Campo Bom e Kioto, do Japão. “Acho que temos de ajudar, servir as crianças. Quero trazer um pouco de alegria, de paz, de amor, de esperança, através do futebol”, acrescentou.Barão levou para o evento uma camisa de um projeto de inclusão social de Cachoeirinha para ser sorteada, e o dinheiro obtido ser incluído nas doações para os necessitados do Balneário Pinhal. “Outra coisa legal de estar aqui é poder rever antigos colegas de profissão. Mas o golaço é o trazer o alimento para ajudar as famílias carentes”, finalizou Barão.