Imbé inaugura novo posto de Pronto Atendimento na próxima segunda-feira

O município de Imbé inaugura na próxima segunda-feira o reformulado Pronto Atendimento da Zona Norte e Estratégia Saúde da Família (ESF) Santa Terezinha. A unidade básica de saúde foi expandida para os fundos e conta com uma área total de 263,8m². O investimento da obra e compra de equipamentos supera os R$ 1,5 milhão. O local terá, diariamente, atendimento com clínico por 12 horas, dando mais conforto no atendimento médico aos moradores dos bairros e balneários da zona Norte da cidade.

A nova estrutura conta com recepção, seis consultórios clínicos e um consultório odontológico, salas e inalação, administração, esterilização, armazenamento e utilidades, cozinha, vestiário, almoxarifado, sala de paramentação e sanitários adaptados para portadores de necessidades especiais.