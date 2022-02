Litoral Norte registra aglomerações no sábado de Carnaval, mesmo com suspensão da folia

publicidade

Por conta da pandemia, as festas de Carnaval nas 23 cidades de abrangência da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) foram canceladas. Além da folia estar proibida em vias públicas, ajuntamentos de pessoas não são recomendados por especialistas da saúde e gestores públicos. Contudo, o desrespeito às normas vigentes de segurança segue acontecendo na beira da praia, trazendo a impressão que a Covid-19 foi derrotada.

A reportagem percorreu trechos da orla do Litoral Norte na noite do último sábado de folia, e, se é verdade que havia aglomeração somente na orla em Capão da Canoa, foi difícil ver a calçada por sua alta densidade. A Brigada Militar (BM) até realizou a fiscalização no local, o que mesmo assim parece não intimidar os mais incautos, jovens, em sua grande maioria, entorpecidos pelas bebidas e pelo som alto que saem de caixas trazidas por eles próprios. A própria BM confirmou que houve festas registradas em outras praias, como Curumim, Torres, Arroio do Sal e Xangri-lá.

Um segurança de um prédio próximo à orla de Capão contou à reportagem que não é incomum haver tumultos que evoluem para brigas, como na madrugada da última sexta-feira, disse ele. Tão logo as brigas iniciam, terminam, também de acordo com o segurança. Igualmente é comum que, em algum momento, grande parte destes adolescentes agrupados saiam da orla em algum momento e se dirijam a festas em clubes praianos próximos.

A Amlinorte foi procurada para explicar o acontecido, recorrente em períodos de feriados, como houve no Natal e Ano Novo. Por meio da assessoria de Comunicação, lamentou as aglomerações. "Os municípios e fiscalização fazem sua parte, mas a população também tem que fazer a sua. Os eventos públicos foram suspensos durante todo o verão", disse a assessoria. Já o comandante do 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (BPAT), responsável pelo Litoral Norte, tenente-coronel Aurélio da Rosa, disse que não há impeditivo legal para estas confraternizações.

“Estamos acompanhando todas estas concentrações. Sabemos que houve festas em diversos municípios, e quando passa a haver algum tipo de crime ou delito, intervimos, dependendo da situação e com a devida força proporcional a ela”, disse o tenente-coronel. Conforme ele, na última sexta, na orla de Capão, houve um confronto também por volta das 3 horas da manhã. Durante a confusão, soldados foram atingidos por garrafadas. Nesta ocasião, inclusive o Batalhão de Choque da BM foi acionado para dispersar os tumultos, com o uso de gás lacrimogêneo. “Já no sábado, nos programamos com o efetivo redobrado para alguns lugares, e isto trouxe um excelente resultado. Neste dia, não houve nenhum incidente mais grave”.