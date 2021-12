Litoral Norte tem sol forte e calor

publicidade

Sol forte, temperatura sempre próxima dos 30 graus e céu azul sem uma única nuvem. Assim foi o dia de praia dos veranistas do Litoral Norte gaúcho no início da última semana do ano de 2021. Em Tramandaí, um grande número de veranistas ocupava a faixa de areia em rodas de conversa, jogando frescobol e futebol e, claro, se refrescando com um banho de mar.

“Na hora de entrar, a água é gelada, mas depois fica boa”, afirmou Sidinei Moura, que brincava no mar de Tramandaí com a filha Isadora, de 5 anos. De São Leopoldo, na região Metropolitana, eles chegaram ao litoral no Natal e permanecem até o dia 31 de dezembro.

“Agora já dá para dizer que voltou ao normal”, disse a vendedora de sorvetes Vera Pagini, 61 anos, sobre o movimento na praia em comparação com o ano passado, primeiro veraneio de pandemia. Segundo ela, que trabalha na praia há 11 anos e pretende se aposentar este ano, o número de veranistas aumentou a partir do último fim de semana.