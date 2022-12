Nova quadra de basquete atrai fãs do esporte em Capão da Canoa

publicidade

A tarde chega a sua metade, quando vários jovens se reúnem na nova quadra de basquete do calçadão de Capão da Canoa, bem em frente a Guarita 75. A cancha foi reformada, ganhando novas cores, tabelas e até mesmo uma arquibancada. O estudante Arthur Lodi, morador de Capão da Canoa, conta que a turma se reúne todas as tardes no local, chegando a jogar por mais de seis horas.

Ele diz que o espaço ficou ótimo. “As cores escolhidas, azul e laranja, marcam bem o espaço, tem a arquibancada para a galera olhar os jogos e esperar sua vez de entrar na quadra. Tudo muito legal”, garante. Mas ele faz ressalvas: "Ainda tem uns buracos na quadra, e as redes na cesta não duram muito". Arthur disse ainda que a quadra por ser de cimento, faz o jogo ser mais rápido e fazer a bola quicar mais. “Ela bate no chão, e vai direto para a rua. Já perdi cinco bolas assim este ano”, lembrou ele, contando que os motoristas são cruéis, passando por cima das bolas, sem piedade. O jeito para consertar o estrago e conseguir uma nova bola é ajudar em casa, já que não está trabalhando no momento. Chego em casa e digo pro pai que perdi mais uma bola. Aí ele me passa uma tarefa e depois me dá o dinheiro para comprar uma nova”, diverte-se.

“A gente usa meia quadra na maioria das partidas, com apenas uma cesta, e times de três jogadores cada. Mas não é incomum usarmos toda a quadra quando aparecem vários jogadores. Teve uma vez que chegou a ter 80 pessoas para jogar", recorda. "Aí a galera ficava esperando sua vez, e de pé, pois ainda não tinha as arquibancadas. E para todo mundo poder jogar, as partidas eram rápidas. Agora, com as arquibancadas, ficou muito tri, pois o cara pode jogar, sentar para descansar, ou ficar olhando os outros jogos", agradece.

Foto: Alina Souza

Arthur conta que a galera combina por telefone os encontros, e depois se reúnem na quadra. E eles costumam ficar até às 22 horas jogando. “É muito seguro aqui, tanto que a gente deixa as mochilas, bicicletas ali atrás, tudo solto, e nunca houve um roubo. E a iluminação e segurança são excelentes, aí dá pra ir até bem tarde”, garante o torcedor do New Orleans Pelicans, time de basquete da NBA (liga norte-americana). O jovem diz que começou a jogar influenciado pelo irmão mais velho, César, e não parou mais, acabando por encontrar vários amigos entusiastas do esporte.

A reforma da quadra ocorreu através de uma parceria entre a prefeitura de Capão da Canoa e empresas privadas. Entre as melhorias feitas, houve a pintura da quadra, a instalação de novas tabelas e a construção de arquibancadas. O prefeito do município, Amauri Magnus Germano, disse que trabalhar em conjunto com a iniciativa privada permitiu ao município avançar em diversas áreas. Ele ressaltou que o potencial dos empresários da cidade é grande, e que trabalha para que eles estejam sempre perto dos projetos da administração pública, visando sempre o melhor para a comunidade de Capão da Canoa.