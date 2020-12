Operação Verão começa nesta sexta na freeway

publicidade

A CCR ViaSul, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), começam Operação Verão 2020/2021 nesta sexta até o dia 1º de março do ano que vem. Entre as ações, está a liberação do acostamento como faixa adicional de tráfego nos dois sentidos da rodovia como forma de auxiliar o trânsito nos locais de maior movimento e de fluxo mais intenso.

A liberação acontecerá, quando necessária, do km 75 (Gravataí) ao km 26 (Santo Antônio da Patrulha), no sentido litoral. Já no sentido capital, a liberação será entre os kms 1,5 (Osório) e 75 (Gravataí). Quando autorizada, utilização do recurso será sinalizada por meio de painéis com piscantes e placas indicativas às margens da rodovia, bem como através dos painéis de mensagens variáveis móveis (PMVs), orientando aos motoristas sobre como proceder. Nesses casos, a velocidade máxima permitida nos locais é de 70 km/h.

De acordo com o gestor de Atendimento da CCR ViaSul Diogo Stiebler, “durante o período, as equipes que atuam na pista serão reforçadas, tanto na arrecadação quanto no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), aumentando o número de colaboradores e de viaturas, tudo isso para dar ao usuário que trafega pelas nossas rodovias mais tranquilidade e segurança durante o trajeto”.

A Concessionária prevê ainda a realização da Operação Papa Fila, que consiste na cobrança antecipada da tarifa de pedágio aos veículos que aguardam na fila das cabines manuais. Quando necessário, os colaboradores da Concessionária vão até os motoristas e, após o pagamento, do valor da tarifa, recebem um ticket identificado como ‘Papa Fila’, que é entregue ao chegar na cabine, agilizando assim o processo de cobrança e dando maior fluidez ao tráfego.