Pedalada da Diversidade reúne dezenas de pessoas em Pinhal

A Pedalada da Diversidade, organizada pela Faders (Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para PcD e PcAH no RS), entre Cidreira e Balneário Pinhal, reuniu dezenas de pessoas com deficiência física, como paraplégicos e cegos nesse sábado. Para eles, é uma sensação única, poder sentir o vento batendo no rosto, e ouvir o relato do que acontece ao redor.

As pessoas com deficiência visual passeiam em bicicletas do modelo tandem (bicicletas duplas – para dois ciclistas), sentando no banco de trás, pois no da frente vai o condutor ou vidente. A deficiente visual Rejane Ribaski se deslocou de Sapucaia do Sul para poder fazer o passeio entre as duas cidades litorâneas. “É uma sensação muito boa. Já passeei várias vezes e é sempre uma sensação diferente”, testemunhou. “Uma grande oportunidade de passear na rua, com o vento batendo no rosto. Antes de descobrir isso, eu pedalava em uma bicicleta ergômetrica em casa. Agora me sinto livre”, destacou.

A terapeuta ocupacional da Faders Sabrina Pavani contou que durante o trajeto, o vidente (guia) vai fazendo uma descrição do passeio, falando sobre o ambiente ao redor. Ela diz que a Pedalada da Diversidade recebeu pessoas de várias partes do estado. “Erechim locou até ônibus”, revelou. Sabrina ressalta que, além da bicicleta tandem, também tem a bicicleta handbike, para deficientes físicos. “Nesta modalidade, as pessoas usam as mãos. Então chamamos de mandalar e não pedalar”, explicou. Em torno de 60 pessoas participaram do passeio, de aproximadamente 9 quilômetros.

