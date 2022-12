Polícia Civil dá aulas de trânsito para crianças no Litoral Norte

publicidade

Nesta semana, a Polícia Civil gaúcha realizou, através de sua equipe multidisciplinar da Operação Verão, mais uma atividade para as crianças em Capão da Canoa. No calçadão da avenida Beira-Mar, próximo ao antigo Baronda, elas receberam aulas da Escolinha de Trânsito, sob a coordenação da delegada Viviane Viegas. As crianças receberam uma aula, onde os instrutores passaram orientações sobre educação, sinalização e segurança no trânsito.

Depois, tiveram a oportunidade de andar nas miniviaturas da Polícia Civil em uma pista montada, onde viram na prática o modo de condução dos veículos e o respeito aos pedestres e à sinalização. Neste sábado, a Polícia Civil estará realizando as atividades em Tramandaí, a partir das 10h.

Elas também tiveram a oportunidade de participar de uma oficina de desenho, podendo desenhar e pintar cartilhas e material didático desenvolvidos especialmente para elas. Além disso, ganharam brindes, como bonés. “Estas atividades têm o objetivo de aproximar a instituição e a comunidade veranista, através de atividades desportivas, lúdicas, educativas e preventivas”, destacou a delegada.

As atividades foram elogiadas por Gustavo Rocha, que levou o filho de cinco anos Pedro Gustavo para participar da programação. “Olha, esta escolinha é fantástica. Ainda mais que o Pedrinho, aos cinco anos, está muito bem consciente das responsabilidades no trânsito”, disse. “Tanto que a primeira coisa que ele diz quando a gente entra no carro é: pai, coloca o cinto”, testemunha. “Na minha geração, comecei a tomar noção de trânsito com dez, doze anos, quando nossos pais nos ensinavam a dirigir. Hoje em dia, com cinco anos, a garotada já tem uma noção muito maior”, destacou.