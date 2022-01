Praça Borges de Medeiros, na Prainha, em Torres, é revitalizada

publicidade

A Praça Borges de Medeiros, na Prainha, um dos mais frequentados pontos em Torres por moradores e turistas, foi revitalizada, e já foi entregue à comunidade. Com a reforma, o espaço foi contemplado com novo passeio público, acessibilidade, balizadores, bancos mirantes em concreto armado, iluminação, lixeiras e toda a revitalização do canteiro central em frente à praça.

O objetivo da reforma foi o de qualificar o urbanismo, paisagismo e turismo da área. A praça fica em ponto estratégico, com vista para o mar e de multiuso em seu amplo gramado. Foram investidos na obra cerca de R$ 650 mil, sendo R$ 70 mil de recursos próprios da Prefeitura.

A obra, no entanto, não agradou a todos. O morador de Torres, Paulo Ricardo Cardoso, disse frequentar sempre o local com a esposa. E ele lamenta a ausência de mais árvores. "Antes, a praça tinha mais árvores. Agora elas ficaram apenas nas laterais. Assim, a gente tem de procurar um cantinho para escapar do calor", destacou. "Achávamos que seria mais arborizado", destacou. De outro lado, Tereza Cristina Lameira afirmou ter gostado do novo espaço. "O gramado está bom, dá para deitar e ficar lagarteando", brincou. "E aqui é ótimo para sentar e tomar um chimarrão à tardinha, batendo papo com os amigos", garantiu.