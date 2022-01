Praias do Litoral Norte estão lotadas neste sábado

publicidade

A manhã deste sábado foi de praias cheias no Litoral Norte. O tempo estava nublado e com vento forte, o que deixou o mar bastante agitado. Com temperatura de 23 graus, o sol começou a dar o ar da graça em torno das 11h. Em Tramandaí, a bandeira era amarela. Curiosamente, em Imbé, que estava lotada de veranistas à beira-mar, estava na cor vermelha tremulando no alto das guaritas dos guarda-vidas.

Muitos aproveitaram para caminhar pelo calçadão das praias e praticarem atividades físicas nos aparelhos de ginástica. O aumento no número de casos de Covid-19 parece não preocupar uma parcela significativa de veranistas, que abandonou o uso de máscaras de proteção facial. Os quiosques também já recebiam bom público desde cedo. Ao contrário de outros dias, não havia sensação de abafamento. Ou seja, o calor intenso deu uma trégua.

Em Capão da Canoa, onde a bandeira também era amarela, a realidade era a mesma das demais praias estando a orla apinhada de gente. “Hoje deu uma enchida, mas desde quarta-feira já vem chegando mais gente”, diz a professora e sócia de uma agência de turismo, Angela Santana, de 56 anos, que mora no município. O massoterapeuta Disso Odalto, 70, esperava por clientes no espaço entre o calçadão e a faixa de areia. “Aproveito para tomar banho de mar durante a semana”, afirma, observando o intenso movimento das pessoas chegando para a praia.

A manicure e pedicure Osmara Estevan, 47, curtia o dia de seu aniversário sentada em uma cadeira perto da orla. “A praia está maravilhosa e estou aqui há 15 dias. É meu aniversário e vim cedo para aproveitar a brisa do mar. Amo Capão”, salientou. O recado mais valioso foi dado pela professora Daiane Boff, 45, que passeava de bicicleta. “Acho bacana toda essa gente desde que o pessoal se cuide e use máscara para não colocar em risco o coletivo. As pessoas flexibilizaram demais e o bom senso é importante”, reflete.