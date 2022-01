Queima de fogos marcam as comemorações de Ano Novo no Litoral Norte do RS

publicidade

As comemorações da entrada do Ano Novo atraíram milhares de pessoas às praias do Litoral Norte do Estado. Mesmo com a suspensão da festa da virada em alguns balneários, devido aparição da nova variante ômicron, a chegada de 2022 foi marcada por queima de fogos de artifícios, música e muita diversão à beira-mar nos municípios que mantiveram a programação de eventos do Réveillon.

Em Capão da Canoa, a faixa de areia ficou lotada de veranistas à espera da entrada do primeiro dia do ano. A chegada de 2022 foi celebrada com muitos fogos coloridos “sem barulho” que iluminaram a orla. A festa, no entanto, não teve shows musicais, mas foi animada com muita música em caixas de som levadas pelo público, a maioria formado por jovens. No Largo do Baronda, as pessoas assistiram a contagem regressiva para a virada do ano por um telão.

Já no Balneário Pinhal, a virada do ano foi comemorada com atrações musicais no palco central, no Largo do Osso da Baleia, mas não houve shows de fogos por conta do barulho. Na orla teve queima de fogos de artifícios, mas de forma tímida.

Em Imbé, a orla foi local de encontro de um grande número de veranistas que ocuparam a faixa de areia com cadeiras de praia. A hora da virada do ano foi celebrada com espumantes nas taças. Muita gente também pulou as sete ondas – tradicional ritual de final de ano – e fizeram muitos pedidos para 2022. Os fogos de artifícios iluminaram o céu do balneário.

A maior festa da virada do ano, no Litoral Norte, aconteceu em Torres. A chegada de 2022 teve a presença de cerca de 500 pessoas – entre turistas, veranistas e moradores – à beira-mar, que acompanharam um show pirotécnico com duração de dez minutos, na Praia Grande e nos Molhes, junto ao Rio Mampituba. Além do espetáculo da queima de fogos, as pessoas puderam curtir a contagem regressiva da chegada do Ano novo, que foi apresentada por um Dj em um dos pontos mais tradicionais da cidade, o Paradouro Abrigo, antigo Bar Abrigo.

