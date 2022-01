Região do Litoral Norte registra maior número de casos de Covid-19 desde início da pandemia

publicidade

O Litoral Norte atingiu o maior número de casos confirmados de Covid-19 de toda a pandemia. Segundo a atualização de dados do boletim regional do governo do Estado nesta quarta-feira, a incidência acumulada dos últimos sete dias subiu para 743.

O pico da contaminação anterior era de 679,2 casos em 10 de março de 2021. O número é mais de duas vezes o acumulado do RS, que ficou em 348,9 na última semana. O recorde da região de Capão da Canoa ultrapassa a do Estado, 697,1, registrado em 28 de julho de 2021.

O Rio Grande do Sul registrou 10.594 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas. Trata-se do maior número de casos confirmados no período de 180 dias.

Com os números de hoje, 1.555.404 testes deram positivos para a doença desde o início da pandemia em solo gaúcho, de acordo com estatísticas disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). É o segundo dia consecutivo que o RS tem mais de 10 mil casos confirmados.

O surgimento de novos casos de Covid-19 no Litoral também tem afetado os guarda-vidas, que trabalham no atendimento aos veranistas. Nesta quarta, de um total de 748 que atuam nas praias, 22 seguiam afastados, depois de testarem positivo para o Coronavírus, informou o tenente-coronel Isandré Antunes, chefe de operações do Corpo de Bombeiros. “Assim, temos 20 guaritas com impacto e possibilidade de desativação”, ressaltou.

