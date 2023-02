Rio Grande do Sul abre semana entre as áreas mais quentes do mundo, relata MetSul

publicidade

O Rio Grande do Sul viverá uma segunda-feira de extremo calor, com marcas que poderão ficar acima dos 40ºC em Porto Alegre em diversos municípios do Estado. Segundo a MetSul Meteorologia, dados de modelos numéricos internacionais colocam o território gaúcho, nesta semana, entre as áreas mais quentes do mundo, ao lado do Centro da Argentina, Uruguai, zonas da África subsaariana e parte da Austrália.

Conforme a MetSul, as altas temperaturas no Rio Grande do Sul ocorrem por efeito de uma bolha de calor. O fenômeno colocará grande parte das cidades gaúchas com marcas acima de 35ºC à tarde, enquanto em outros locais, incluindo bairros da Capital, os termômetros registrarão mais de 40ºC.

Na região Metropolitana e nos vales, as máximas em diversos pontos ficarão entre 39ºC e 41ºC. O calor será extremo e vai chamar atenção ainda em cidades das regiões de Bagé, Pelotas, Jaguarão e Rio Grande, por exemplo. Ondas de calor como esta são a principal causa de mortes relacionadas ao tempo nos Estados Unidos, não as tempestades de vento e inundações.

Argentina caliente

Assim como o Rio Grande do Sul, parte da Argentina também vive uma condição de extremo calor neste início da semana. A noite desse domingo e a madrugada dessa segunda-feira foram de temperaturas acima de 30ºC em todo o período. Segundo dados da estação da estação de referência da capital argentina, em Villa Ortúzar, a temperatura às 21h do domingo era de 34,5ºC.

A MetSul relatou que várias cidades da Argentina tiveram recordes de temperatura máxima para o mês de fevereiro ontem. A lista inclui Dolores (40,3ºC), Ezeiza (39,6ºC), La Plata (39,5ºC), Punta Indio (39,2ºC), Tandil (38,1ºC), Pehuajo (40,6ºC), El Palomar (39,5ºC), Villa Gesel (39,5ºC) e Paraná (39,9ºC).

Veja Também