Rio Grande do Sul tem oito pontos impróprios para banho

Oito pontos seguem impróprios para banho no Rio Grande do Sul. A Fepam divulgou o boletim do Projeto Balneabilidade nesta sexta-feira onde analisou 92 pontos no Estado e confirmou os problemas nos oito locais. A situação da balneabilidade das praias e balneários pode ser conferida pelos veranistas através do site e aplicativo.

Osório – Lagoa do Peixoto

Pelotas – Balneário Valverde- Pontal da Barra

Pelotas – Balneário Santo Antônio – em frente ao Hotel Praia Laranjal

Pelotas – Balneário dos Prazeres, em frente à estátua de Iemanjá

Pelotas - Totó

Pelotas – Colônia Z-3

São Jerônimo – Rio Jacuí

Tapes – Balneário Rebelo

