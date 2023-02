RS abre semana com sol entre nuvens

publicidade

O Rio Grande do Sul terá uma segunda-feira de sol entre nuvens na abertura da semana. A nebulosidade será mais forte em pontos da Metade Leste, onde existe a possibilidade de chuva passageira e isolada.

Nas demais regiões, as precipitações não devem aparecer. Nas primeiras horas do dia, conforme a MetSul, as temperaturas estarão amenas. No período da tarde, o calor deverá ser intenso, especialmente no Oeste gaúcho.

Em Porto Alegre, o dia será de sol entre nuvens. A mínima deve ser de 20°C, e a máxima não ultrapassa os 32°C.

Mínimas e máximas no RS

Santiago 13°C / 34°C

Pelotas 18°C / 32°C

Uruguaiana 15°C / 37°C

Santa Cruz 19°C / 33°C

Vacaria 13°C / 26°C