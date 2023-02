RS amanhecerá com sol, mas chuva deve predominar ao longo desta quinta-feira

publicidade

O Rio Grande do Sul amanhecerá com sol e temperatura agradável em todas as regiões. No entanto, ao longo desta quinta-feira, a nebulosidade cresce e deve provocar chuvas na maioria das localidades gaúchas.

Conforme a MetSul, durante a noite, a instabilidade será generalizada por todo o Estado. A expectativa é que a precipitação seja irregular e mal distribuída com grande variabilidade de volumes. O risco de temporal será isolado. A região Sul tem menor chance de ser atingida por grandes pancadas.

Em Porto Alegre, o cenário se repete. O dia começa com sol, mas a chuva aparece. Os termômetros vão oscilar entre 19 ºC e 31 ºC.

Veja as mínimas e máximas em alguns cidades:

Torres 20 ºC / 26 ºC

Caxias do Sul 17 ºC / 25 ºC

Erechim 19 ºC / 25 ºC

Passo Fundo 19 ºC / 26 ºC

Alegrete 21 ºC/ 31 ºC

Bagé 18 ºC / 32 ºC