RS segue com altas temperaturas e predomínio de sol nesta terça

O sol aparece em todas as regiões do Rio Grande do Sul nesta terça-feira, entretanto com nuvens esparsas. No decorrer do dia, a cobertura de nuvens aumenta principalmente nas Metades Norte e Oeste do estado, onde há chance de chuva isolada e passageira típica de verão da tarde para a noite.

A chuva, muito isoladamente, pode ser forte e com risco de temporal de verão. A massa de ar quente permanece sobre o território gaúcho e traz outro dia de calor e que será intenso em algumas localidades, mantendo-se as máximas mais elevadas no Oeste gaúcho. Há presença de vento, por vezes moderado, no Leste.

As mínimas também seguem elevadas, com 16ºC em Vacaria e 15ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 34ºC em Santa Cruz do Sul e 36ºC em Uruguaiana. No Litoral, as marcas se alternam entre 22ºC e 30ºC. Em Porto Alegre as máximas chegam a 33ºC.

Satélite europeu Sentinel registrou no solo (não no ar circulante) 48ºC de temperatura no Oeste gaúcho no fim de semana. Na segunda-feira, a temperatura do ar passou de 37ºC pelo 7º dia seguido no Oeste. Fez 38,2ºC em Quaraí e 37,2ºC em Uruguaiana.