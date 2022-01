RS tem calor recorde na região da Campanha, com 41,7ºC em Bagé

publicidade

A expectativa de calorão se confirmou nesta sexta-feira nas regiões da Campanha, Oeste e Sul do Rio Grande do Sul, onde vários municípios registraram temperatura acima de 40°C. A região da Campanha registra o calor mais intenso em um século. A temperatura máxima foi 41,7ºC na estação convencional do Instituto Nacional de Meteorologia em Bagé. É recorde absoluto desde que tiveram início as medições em 1912, superando os registros de 41,1ºC de 28/12/2019, 41,0ºC de 1º/1/1943 e 40,1ºC em 1º/2/1979 e 14/03/2020.

Como fez 40,1ºC na quarta (12) na cidade e 40,8ºC ontem (14), o novo ranking oficial de máximas de Bagé é: 41,7ºC (2022), 41,1ºC (2019), 41,0ºC (1943), 40,8ºC (2022) e 40,1ºC (1979, 2020 e 2022). Ou seja, das cinco maiores máximas, nada menos que três ocorreram apenas nesta semana, um indicativo de quão extraordinária e incomum é esta onda de calor que atinge o Centro da América do Sul com recordes absolutos ainda no Uruguai e Argentina.

O Inmet registrou na sexta, além dos 40,8ºC em Bagé, 40,0ºC em Quaraí, 39,8ºC em Jaguarão, 39,7ºC em Campo Bom, 39,2ºC em Rio Pardo, 39,0ºC em Uruguaiana, 38,9ºC em Santa Maria, 38,4ºC em São Vicente do Sul, 38,3ºC em

Alegrete, e 38,0ºC em Dom Pedrito. Em Jaguarão, a máxima de 39,8ºC é uma das maiores das séries históricas da cidade, sendo superada pelos registros de 42,6ºC de 1º/1/1943 (recorde absoluto do Rio Grande do Sul), 40,4ºC de 26/12/2013 e os 40,0ºC de 11/1/1957 e 29/1/1957. A marca igualou a máxima de 9/1/1927.

Em Porto Alegre, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima chegou a 37,6°C. Na Capital, por volta das 10h, a temperatura já passava dos 30°C no Centro Histórico. Muita gente disputava espaço na calçada por lugares com sombra. Até 16h, a Capital tinha registrado 37,6°C. "Não chega a ser um dado relevante. A temperatura em Porto Alegre deve subir mais no fim de semana e na segunda-feira", alerta a meteorologista Estael Sias. "As temperaturas mais altas foram registradas onde a gente imaginava, nas regiões Oeste, da Campanha e Sul", completa.