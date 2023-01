RS tem dois locais impróprios para banho, aponta Fepam

publicidade

O Rio Grande do Sul possui dois locais impróprios para banho, conforme o relatório divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) nesta sexta-feira. São eles: a praia do Encontro, em São Jerônimo e o Balneário Rebelo, em Tapes.

Ao todo, foram monitorados 90 locais em 43 municípios gaúchos que fazem parte do projeto Balneabilidade da temporada 2022/2023. Placas informativas fixadas nos pontos de coleta e análise da água indicam a condição das praias. As placas de "impróprio" significam que as pessoas devem evitar o banho naquele local. Quando a placa estiver com o selo de "próprio", o banho está liberado. Os veranistas também poderão consultar os resultados das análises no web aplicativo do Sistema de Balneabilidade.

Seis pontos liberados no extremo sul de Porto Alegre

Na região do extremo sul de Porto Alegre, nos bairros Lami e Belém Novo, seis pontos estão próprios para banho. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) coletou cinco amostras em cada um dos pontos entre os dias 7 de dezembro e 4 de janeiro. A análise é feita semanalmente pela equipe técnica do Departamento.

Em um mapa, é possível verificar os pontos analisados e a situação de cada um deles.

Belém Novo

- Posto 1 (Praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus): águas próprias para banho;

- Posto 2 (Praia do Leblon, avenida Beira Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só): águas próprias para banho;

- Posto 3 (Praça do Veludo, avenida Pinheiro Machado, em frente à praça): águas próprias para banho.

Lami

- Posto 1 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas): águas próprias para banho;

- Posto 2 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas): águas próprias para banho;

- Posto 3 (avenida Beira Rio, em frente ao nº 510): águas próprias para banho.