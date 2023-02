Sábado de Carnaval com clima de inverno no Litoral Norte

publicidade

O sábado teve clima de inverno em Tramandaí. Apesar dos 21 graus, o ar estava gelado, com muito vento. O mar estava agitado, com ondas grandes e fortes e água escura e morna – que chegou a invadir a faixa de areia, chegando quase na mureta. Mesmo assim, muitos veranistas decidiram aproveitar o dia, porém poucos se arriscando a se banhar, preferindo caminhar. Chamou a atenção ainda a poluição sonora, com os quiosques disputando para ver qual possuía o som mais alto, tocando músicas em volume acima do suportável.

E apesar de todos os problemas, Jandira dos Santos não se importou e decidiu curtir a praia. Ela mora em Santa Cruz do Sul, a terra da Oktoberfest, como fez questão de lembrar, e como chegou em Tramandaí na sexta-feira, tendo de retornar no domingo, decidiu aproveitar ao máximo. “Cheguei ontem pela manhã, e não tinha sol. Hoje tem sol, mas está frio. Mas como já tenho de voltar para casa amanhã, o jeito é curtir o que der”, disse. Assim, apesar do mar agitado, tomou banho de mar. “O tempo não está me incomodando. Já entrei na água, tomei uma caipirinha, agora estou dando uma caminhadinha”, contou.

Jandira disse que ama o mar, pois ele passa uma sensação de tranquilidade. “Tranquilidade, paz”, enumerou ela. “E estava sentindo falta. Por causa da pandemia, passei dois anos sem poder vir ao litoral. A última vez havia sido em 2020, em Capão da Canoa”, lembrou. “E adoro ficar bronzeada”, finalizou.