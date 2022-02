Segunda-feira no RS deve ser marcada por chuvas fortes em todas as regiões

publicidade

A segunda-feira no Rio Grande Sul deve ser marcada por chuvas fortes e temporais em boa parte das regiões. Conforme a MetSul Metereologia, as precipitações começam desde cedo, principalmente nas cidades localizadas no oeste e sul do estado.

No decorrer do dia, uma linha de instabilidade pré-frontal avança pelo Estado e traz chuva para todas as regiões. A instabilidade na metade norte ocorre mais da tarde para noite. A instabilidade deve ser precedida por sol, nuvens e muito calor.

A MetSul ainda alerta para o alto risco de chuva localmente forte a intensa com alagamentos em alguns municípios e temporais isolados que, além de raios, podem trazer vendavais localizados e queda isolada de granizo de variado tamanho.

Em Torres, são esperados 36ºC de máxima. Já em Capão, os termômetros devem marcar 30°C Bagé, Livramento e Rio Grande, juntas, podem marcar 26º. Em Porto Alegre, são esperados 30°C.

Mínimas e máximas no RS

Porto Alegre 24°C / 30°C

Capão da Canoa 23°C / 30°C

Alegrete 22°C / 28°C

Uruguaiana 23°C / 28°C

Bagé 22°C / 26°C

Santa Cruz 22°C / 29°C

Vacaria 19°C / 28ºC