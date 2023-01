Semana começa com sol entre nuvens e calor no RS

publicidade

A segunda-feira no Rio Grande do Sul será de sol entre nuvens e calor em todo o território gaúcho. Em diversas cidades, a expectativa é de céu claro. Conforme a MetSul, o Norte sofrerá com maior umidade e as cidades da região podem registrar chuvas isoladas de verão.

Na maioria das localidades, o tempo segue firme. Pela manhã, marcas amenas. No entanto, no começo da tarde, o calor se acentua e será intenso, especialmente no Oeste e no Noroeste.

Em Porto Alegre, o dia será de sol entre nuvens. A mínima deve ser de 21°C, e a máxima não ultrapassa os 33°C.

Mínimas e máximas no RS

Santiago 19°C / 34°C

Pelotas 19°C / 31°C

Uruguaiana 22°C / 36°C

Santa Cruz 20°C / 34°C

Vacaria 16°C / 26°C