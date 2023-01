Semana no RS terá calor intenso e chuva

publicidade

O Rio Grande do Sul terá esta semana calor intenso em alguns dias e tempo instável, de acordo com informações da meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia. O aumento da umidade combinado com o calor vai proporcionar o retorno da chuva ao Estado, que poderá vir com temporais em diferentes cidades.

O sol aparece em todo o RS nesta segunda, mas com nuvens esparsas em todas as regiões no decorrer do dia. À tarde, com o aquecimento, algumas nuvens devem adquirir desenvolvimento vertical, o que trará chuva de verão muito isolada e passageira em alguns pontos do interior gaúcho.

Terça-feira

Na terça-feira, o sol aparece em todas as regiões do Estado novamente, mas acompanhado de nuvens. Uma massa de ar quente gradualmente se torna mais instável à medida que aumenta a umidade na atmosfera no território gaúcho.

Quarta-feira

Na quarta, o sol aparece com nuvens em todo o RS e a massa de ar quente se intensifica ainda mais com muito calor no período da tarde na grande maioria das localidades gaúchas. Muitas cidades devem ter máximas ao redor ou acima de 35ºC com máximas em torno dos 40ºC no Oeste gaúcho. Com o calor intenso, nuvens carregadas trazem pancadas de chuva isoladas e temporais localizados em poucos pontos da tarde para a noite.

Quinta-feira

Na quinta, a atmosfera vai estar mais instável no Estado. Embora o sol apareça, a cobertura de nuvens aumenta. A temperatura não sobe tanto quanto na véspera, mas será um dia muito quente e abafado pela maior umidade relativa do ar. É o que favorecerá chuva isolada e o risco de temporais isolados da tarde para a noite na maioria das regiões.

Sexta-feira

Na sexta-feira, calor e abafamento vão terminar em chuva ou temporais em muitas cidades. Uma área de baixa pressão no Nordeste da Argentina reforça a instabilidade. O sol chega a aparecer na maioria das cidades gaúchas, mas a nebulosidade aumenta e chove na maior parte dos municípios. Chuva que será localmente forte e com risco de temporais isolados. Já não se descarta chuva em alguns pontos de manhã, mas a instabilidade é maior da tarde para a noite.