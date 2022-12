Sol e calor atraem veranistas para a praia de Tramandaí no penúltimo dia de 2022

publicidade

O sol foi a boa notícia no penúltimo dia de 2022 no Litoral Norte. As praias receberam milhares de veranistas, que se preparam para a festa da virada, neste sábado. A temperatura chegou aos 27 graus em Tramandaí, que teve a sua faixa de areia completamente lotada nesta sexta-feira.

Pode-se notar a grande presença de crianças, brincando, entre as centenas de cadeiras de praia e guarda-sóis. A água estava gelada, mas com uma coloração mais agradável do que em dias anteriores – ainda se encontrava em um tom amarronzado, porém mais para o fundo. Desta forma, muitos banhistas se aventuraram a entrar na água. O que incomodou um pouco foi a permanência do vento, porém menos intenso do que na quinta-feira.

“Hoje (sexta-feira) está muito bom. Para mim é um feriadão, pois consegui vir um dia antes para a praia”, disse o novo-hamburguense Matias Paulo Heinz. "Estes dias servirão para renovar as energias, e começar com o pé direito o novo ano”, destacou ele, que vai ficar em Tramandaí até o domingo à tarde, ao lado de familiares. “Agora vou caminhar um pouco, depois tomar um banho de mar, e mais tarde descansar. Afinal, amanhã será um dia agitado ao lado da família", projetou. "A água está gelada, mas depois que a gente entra, vai se acostumando com a temperatura. E o que é este sol? Bah, está tri", agradeceu.

