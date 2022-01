Sol forte e mar calmo premiam veranistas em Tramandaí

publicidade

O sol apareceu forte nesta quarta-feira em Tramandaí, onde a temperatura chegou aos 24ºC, com um céu azul, sem nuvens e pouco vento. O mar estava calmo, porém a maioria dos veranistas preferiu ficar na faixa de areia do que entrar no mar. E apesar do novo surto de Covid-19, grande parte das pessoas opta por não utilizar as máscaras na praia.

"Acredito ser seguro ao ar livre, com pouco risco de infecção", afirmou Homero Dias, morador de Gravataí e que está veraneando há duas semanas em Tramandaí. "Estou com as três doses da vacina, e se ficar doente, acho que os sintomas serão menores", ressaltou.

Ele disse ainda que na praia prefere se sentir mais livre, sem seguir as regras cotidianas. "Na cidade, claro que tenho de usar máscara o tempo todo. Mas agora quero relaxar", completou.

Veja Também