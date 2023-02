Tempo instável não afasta veranistas da beira-mar de Torres

publicidade

A sexta-feira no Litoral Norte foi de céu nublado, vento muito forte e temperatura chegando aos 25 graus. No início da manhã choveu muito, mas mesmo assim, muita gente se aventurou na praia, em Torres, mas ela não lotou. Se o tempo estava ruim, não se pode dizer o mesmo da água – o mar estava com poucas ondas, mas a água estava completamente verde, quente. A maioria dos veranistas, no entanto, preferiu ficar na faixa de areia. Não foi o caso do argentino Samuel Fontao, de Córdoba.

"Isso aqui é maravilhoso", garantiu ele, que chegou a Torres em 15 de janeiro e só voltará para a sua terra natal em 15 de março, ou seja, dois meses curtindo o litoral gaúcho. “Eu adoro o Brasil e o Rio Grande do Sul. Estou aproveitando muito minhas vacaciones”, disse o hermano, soltando um largo sorriso. Apesar do tempo, decidiu caminhar pela praia e olhar o movimento. “Hoje não vou entrar na água, por causa do vento”, afirmou. “Mas ela está muito bonita”, ressaltou, antes de contar que vem frequentemente ao Brasil e seguir seu passeio.

Quem também estava aproveitando ao máximo a sexta-feira era Andréa Tumelero, de Bento Gonçalves, que está em Torres desde a segunda-feira ao lado do marido, dos filhos e do pai. "Hoje é nosso penúltimo dia, então temos de curtir ao máximo o dia", disse. Ela caminhou pela praia, tomou chimarrão e entrou na água. “A água está limpa e quente. Já entrei na água, saí, e vou de novo mais tarde”, completou.

