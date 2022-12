Terça-feira será de sol e nuvens na maior parte do RS

publicidade

A terça-feira terá a presença do sol com nuvens na maioria das áreas do Rio Grande do Sul. No decorrer do dia, a nebulosidade aumenta e o tempo se instabiliza com chuva em diversos pontos do Estado, principalmente no Oeste, no Centro e no Norte gaúcho.

A chuva será irregular, mas forte em alguns locais, com risco de temporais isolados. A MetSul alerta para o risco de granizo na Metade Norte.

A instabilidade se dará da tarde para a noite, e a chuva será antecedida por calor na maioria das localidades. Porto Alegre e região terão sol e nuvens, não se descartando chuva no fim do dia. A temperatura varia entre 19ºC e 29ºC na Capital.

Ainda de acordo com a MetSul, esta primeira metade da semana terá instabilidade mais frequente e temperatura menor. Depois, os dias devem ter mais sol, e temperatura estará em elevação.

Mínimas e máximas em cidades do RS

Torres 19ºC / 24ºC

Caxias do Sul 15ºC / 24ºC

Erechim 17ºC / 27ºC

Santa Maria 18ºC / 29ºC

Pelotas 14ºC / 27ºC

Cruz Alta 19ºC / 29ºC