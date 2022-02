Terça-feira será ensolarada no Rio Grande do Sul

publicidade

Uma massa de ar seco se instala no Rio Grande do Sul nesta terça-feira e propicia dia ensolarado em grande parte das regiões. A manhã será mais fria que o normal, com mínimas inferiores a 15°C.

Na Metade Norte do Estado, a mínima poderá chegar a 5°C. A umidade relativa do ar despenca a tarde para valores inferiores a 30%, sobretudo, em cidades da Metade Oeste. Nessa região, a temperatura sobe mais e poderá alcançar os 33°C.

No Litoral gaúcho, a previsão é de sol, vento e mar agitado. Já em Porto Alegre, a mínima é de 16ºC e a máxima chega aos 27°C.

Mínimas e máximas no RS

Bagé 12°C / 27°C

Santa Cruz 13°C / 27°C

Vacaria 6°C / 23°C

Torres 18°C / 25°C

Erechim 11°C / 27°C