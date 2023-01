Trenzinho Norte-Sul é atração para as crianças no Litoral Norte do RS

publicidade

A criançada encontrou uma paixão neste veraneio no Litoral Norte gaúcho, o trenzinho Norte-Sul comandando por Lucas Labres, e que tem passado por várias praias, propiciando alegres passeios à beira do mar. A ideia de Lucas surgiu durante a pandemia do Coronavírus, em Taquari, onde tem a sua residência, ao lado da mulher e duas filhas pequenas. Ele viu um vídeo onde um norte-americano montava estrutura semelhante.

"Assisti o vídeo várias vezes, fui anotando e comecei a construir o trem, aprimorando tudo", lembrou Lucas, que não tem nenhum conhecimento de mecânica, só curiosidade mesmo. Assim adquiriu vários tonéis de 200 litros, cortou, colocou bancos e os transformou em pequenos vagões. Já todo o veículo é levado por meio de um carrinho de cortar grama, que ele adaptou, transformando-o em rebocador.

"No começo era mais um hobby para passar o tempo, até que um amigo me encontrou em um evento de carros antigos, e me indicou para uma sorveteria em Oasis, onde a dona gostava de criatividade, e gostou da novidade", contou. Ele temia, no entanto, que o trem não funcionasse na areia. “Mas ele andou, e muito bem”, destacou. Lucas também pretende patentear a sua ideia. "De repente aparece alguém algum imitador. Sabe como é, preciso garantir a minha iniciativa", observou.

Logo a criançada abraçou a brincadeira. Onde Lucas chega com o trenzinho, com os vagões pintados de várias cores alegres e chamativas, é cercado por pais e filhos. O passeio dura cerca de dez minutos, e custa R$ 10,00. "Um preço bem popular, para que qualquer criança possa andar", afirmou. Agora, ele está atrás de alvará de licença para não ter mais problemas com a fiscalização. "Em Tramandaí, me impediram de fazer os passeios. Mas aqui em Capão a fiscalização foi receptiva, pois entendeu que é uma diversão a mais para a criançada que está no litoral", disse Lucas, garantindo que o brinquedo é 100% seguro, podendo passear crianças de qualquer idade, salientando que as mais pequenas podem ser acompanhadas pelos pais em um vagão adaptado.

Quem passeou no trenzinho e mostrou com largos sorrisos ter curtido a experiência foi a pequena Lara, de apenas 1 ano de idade, filha de Franciele Zard. A garotinha, ainda sem noção do mundo ao seu redor, demonstrou ter gostado muito do passeio. "Ela sorria e abanava as mãozinhas para as pessoas que viam o trem passear", lembrou. "Achei uma brincadeira saudável e interessante", elogiou Franciele, moradora de Estrela. O trem provocou até nostalgia em adultos. "Como gostaria de puder andar no trenzinho, mas meu tamanho me impede", lamentou João Francisco Neves, aposentado de 65 anos, que recordou do seu tempo de infância, quando andou em uma pequena carroça movida por um pônei.

