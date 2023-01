Tubarão aparece nas águas de Arroio Teixeira e deixa veranistas em alerta

publicidade

Os veranistas de Arroio Teixeira, balneário de Capão da Canoa, viveram segundos de emoção na manhã da última quarta-feira. Por volta das 10h, os guarda-vidas da guarita 54 visualizaram um animal se movimentando, identificaram a barbatana e reconheceram que era um tubarão na parte de águas rasas. O animal não feriu ninguém e adentrou o mar.

Tubarão-raposo aparece em Arroio Teixeira, na praia de Capão da Canoa. Segundo o comandante dos guarda-vidas, a presença do animal nas proximidades da costa é incomum.



(📹 TV Record / Especial) pic.twitter.com/w2fXy3nYwM — Correio do Povo (@correio_dopovo) January 12, 2023

O comandante dos guarda-vidas de Capão Novo, Tenente Rafael Vieira Cabral, disse que se tratava do tubarão-raposo, com cerca de dois metros de cumprimento, provavelmente era um filhote. Cabral explica que, apesar de ter sido visto por cerca de 30 segundos, o animal já poderia estar no local caçando peixes há mais tempo. “Acreditamos que ele estava buscando alimento. Quando ele percebeu que estava tocando a areia, começou a nadar no sentido de voltar para o mar”, relatou.

Cerca de dez pessoas estavam no momento e fizeram um vídeo do animal. O comandande contou que tinha poucas pessoas tomando banho quando o “visitante inesperado” foi visto. No entanto, passou próximos de dois adolescentes que estavam no mar.