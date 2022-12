Uruguaiana conta com voo direto para Florianópolis

publicidade

O Aeroporto Rubem Berta de Uruguaiana (URG), operado pela CCR Aeroportos, iniciou o voo que liga a cidade gaúcha da Fronteira Oeste a Florianópolis, em Santa Catarina. O voo está sendo ofertado pela Azul Linhas Aéreas e estará disponível durante a temporada de verão.

Quartas e sextas;

Florianópolis (FLN) 8h – Uruguaiana (URG) 10h25min.

Uruguaiana (URG) 11h10min – Florianópolis (FLN) 13h30min;

A rota cria uma ligação significativa que atende os passageiros que moram no entorno da tríplice fronteira (Brasil, Argentina e Uruguai) para as conhecidas praias de Santa Catarina, incluindo as de Balneário Camboriú. A aeronave ATR-72, com capacidade para 70 passageiros, sairá do Rio Grande do Sul às 11h10min e chegará em Santa Catarina às 13h30min.

No sentido inverso, partirá da cidade catarinense, às 8h, chegando em Uruguaiana às 10h25min. Com duração prevista de 2h25, o voo será realizado às quartas e sextas.