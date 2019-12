Verão no RS começa com predomínio do sol neste domingo

publicidade

Verão começa neste domingo à 1h19m (hora de Brasília). Nova estação deve ter chuva irregular com déficit de precipitação em muitas áreas e risco de estiagem. Temperatura ficará acima da média com ondas de calor.

No primeiro dia do verão astronômico (o climático vai de 1/12 a 28/2), sol predomina no Estado. Nuvens esparsas são esperadas. Não se afasta chuva isolada no Leste e no Nordeste gaúcho, sobretudo na primeira metade do dia. Um pouco de calor à tarde. Refresca bem à noite.