Veranistas de férias em Tramandaí mantêm a forma nas academias ao ar livre

Para quem gosta de malhar regularmente e está de férias no Litoral Norte, as academias ao ar livre tem sido ótimas opções para manter a forma. Em Tramandaí, as duas academias disponibilizadas pela Prefeitura para os veranistas, turistas e moradores do balneário, são muito utilizadas mesmo com o risco de contágio da Covid-19, devido à prática de exercícios físicos em espaços públicos abertos.

Localizadas no Calçadão e de frente para o mar, elas chamam a atenção pelos equipamentos que oferecem a possibilidade de fazer alongamento, musculação e até exercícios aeróbicos. Diariamente, muitas pessoas que correm ou fazem caminhada pela orla de Tramandaí, incluem também as academias ao ar livre com uma das opções de lazer. “Estou de férias e todos os dias faço exercícios nessas academias a céu aberto. A atividade física tem me ajudado a manter a força muscular”, destacou o corretor de seguros Cleberson Almeida Schimidt, 42 anos, morador de Alvorada.

“Manter a forma praticando exercícios em equipamentos ao ar livre e não precisar pagar nada, é muito bom”, afirmou designer gráfico, Leonardo Dutra Ribeiro, 31 anos, morador de Porto Alegre, em férias em Tramandaí. Ele lembrou, no entanto, que é importante que as pessoas que utilizam as academias nas praias tomem os cuidados de prevenção necessários contra o coronavírus. “Eu sempre trago álcool gel e a máscara”, destacou.

O comerciante Manoel Osni Cardoso, 63 anos, que reside em Gravataí e está construindo uma casa em Tramandaí, disse que não costuma fazer exercícios físicos, mas aprova as academias ao ar livre como opção de lazer no litoral. “Eu estava passando por aqui e resolvi experimentar um dos aparelhos. Achei muito legal”, afirmou o comerciante, ao alongar as pernas num dos equipamentos. “Graças às academias ao ar livre, pessoas de todas as idades podem cuidar da forma física”, atestou o aposentado Glauber Trindade Souza, 65 anos, que é morador de Tramandaí há três décadas.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Tramandaí, as novas academias ao ar livre foram instaladas em fevereiro de 2020, com estruturas com aço inoxidável, acabamento antiderrapante, eixos maciços e rolamentos duplos com blindagem de borracha. “As duas academias fazem parte da revitalização da beira-mar. Elas são de aço inox e mais resistentes a corrosão, além de terem um material 100% reciclável, que é seguro e visa a promoção dos exercícios com qualidade nos equipamentos”, destacou o vice-prefeito de Tramandaí, Flavinho Corso.

Equipamentos estão localizados no Calçadão e de frente para o mar:

- Simulador de caminhada

- Simulador de cavalgada

- Rotação Diagonal

- Leg Press

- Puxada Alta

- Peitoral

- Placa com instruções de uso

- Os equipamentos possuem laudo de ergonomia e biomecânica