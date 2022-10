12ª Caminhada da Mulher Consciente do GHC volta a ocorrer em Porto Alegre

publicidade

Animação e conscientização por uma causa tomaram conta da 12ª edição da Caminhada da Mulher Consciente, evento realizado nesta terça-feira, pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC), por meio do Serviço de Mastologia e do Grupo da Mama do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Centenas de pessoas participaram da iniciativa, em frente à instituição, em Porto Alegre, a maioria vestida de rosa, cor que o mês de outubro ganhou na campanha de alerta ao câncer de mama.

Doença que, há 22 anos, acometeu Edy Terezinha de Araújo, atualmente uma senhora cheia de energia, aos 87 anos. Uma cirurgia na mama esquerda salvou a sua vida. “Fui operada no Conceição pelo médico José Luiz Pedrini. Hoje, vou para tudo que é lugar, até de avião”, conta, com sorriso no rosto. Depois da experiência que passou, Edy se tornou voluntária do Grupo da Mama do Hospital e visita a casa de pacientes para dar uma palavra de motivação. “Tenho um peitinho menor que o outro, mas não precisei tirar. Sou feliz!”, exclamou, depois de contar a sua história diante da plateia no tradicional evento que ficou dois anos sem acontecer por causa da pandemia.

Bastante aplaudido, Pedrini, coordenador do Serviço de Mastologia do hospital, destacou o trabalho realizado na instituição, desde a pesquisa até aos que prestam os atendimentos. “Viemos celebrar a vida. Respeitamos a lei dos 60 dias, período entre o diagnóstico e o início do tratamento. Não se trata de eliminar a doença, é deixar a pessoa inteira”, comentou.

O coordenador do Serviço de Hematologia e Oncologia, Marcelo Capra, lembrou que boa parte dos pacientes atendidos no setor são de mulheres com câncer de mama. “Conseguimos melhorias no serviço, ao longo dos anos, para pessoas com tratamento atrasado e que precisam agilizar o processo. Temos a perspectiva de um prédio novo que vai nos ajudar ainda mais”, adianta Capra.

O gerente das Unidades de Internação do Hospital Conceição, Davi Kerber, recordou que o câncer de mama é o que mais causa morte de mulheres no mundo. “Temos mais de 2 milhões de novos casos todo ano no planeta. No Brasil, mais de 60 mil. Se detectado de forma precoce, é mais fácil de tratar”, pontuou.

A presidente do Grupo da Mama do hospital, Talita Tesch, considerou o evento um marco e lembrou que os homens também podem ser diagnosticados com câncer de mama. “A conscientização é importante para todo mundo”, salientou. Houve apresentações do Coral da Associação dos Servidores do GHC (Aserghc), Guri de Uruguaiana e MC Jean Paul, antes da caminhada, que passou pelas ruas Sepé, Antônio Joaquim Mesquita e Umbu até retornar ao hospital.