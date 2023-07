Como driblar os problemas de pele causados pelo frio

publicidade

Morar no Rio Grande do Sul e resistir às tentações que o frio causa durante o inverno é uma tarefa quase impossível. Hábitos comuns nessa época do ano podem ser prejudiciais à pele, que necessita de atenção especial. A água quente, por exemplo, é um dos principais vilões para a pele, podendo causar ressecamento e sensibilidade.

Em um cenário ideal, a temperatura da água não deve ultrapassar os 30ºC, uma marca bastante complicada para um banho nesta época do ano. Portanto, uma dica da esteticista Keslei Zen, professora do curso de Estética e Cosmética da Fadergs, é lavar o rosto antes de entrar no chuveiro, evitando expor essa região do corpo, que é uma das mais sensíveis, à água quente do banho.

A pior combinação para a pele está nas baixas temperaturas aliadas à pouca umidade, o famoso frio seco. Quando essas duas condições coincidem, quaisquer tipos de pele sofrem interferência em sua barreira de proteção, o que gera reações adversas. O ar-condicionado, utilizado com frequência no inverno do Sul, pode ser um dos causadores do efeito. “Peles mais ressecadas têm tendência maior a dermatites e alergias. O aspecto fica sem brilho e com sensação de repuxamento. Já as pessoas com pele oleosa ficam mais suscetíveis a acnes”, explica a especialista.

A acne não é apenas um problema estético, desenvolve-se, também, de forma severa e sistêmica, relacionada a questões hormonais. Além disso, a condição é capaz de afetar psicologicamente e desencadear baixa autoestima. Uma das causas das afecções pode ser a higienização mais frequente e com água quente, que ocasiona o “efeito rebote”, quando hidratação e higiene estão em desequilíbrio.

A profissional também alerta que peles oleosas não são, necessariamente, hidratadas. Com isso, esse tipo de pele requer cuidados especiais. Durante o skin care, é essencial cuidar que tipos de produtos podem ser utilizados para limpeza e hidratação. “Peles mais oleosas necessitam de hidratantes mais leves. Um bom ativo, que pode ser utilizado em qualquer pele, é o ácido hialurônico. Ele forma uma camada que não deixa a pele perder água para o ambiente. Em todo caso, tem que se atentar à temperatura da água ao lavar o rosto”, ressalta Keslei.

Outra afecção, comum tanto a peles secas quanto oleosas, é a rosácea. Embora no estágio inicial ela se pareça com a acne, os casos não devem ser confundidos. “Rosácea é uma doença inflamatória de intensidade variada e sem cura, apenas controle, que se agrava por meio de maus hábitos. A condição deixa o rosto muito sensível, não é qualquer cosmético ou procedimento estético que resolve. Quando não identificada, a doença pode piorar e sofrer reações à ingestão de alimentos picantes e/ou bebidas alcoólicas”, explica a esteticista, salientando a importância de buscar o atendimento com um especialista.

O curso de Estética e Cosmética da FADERGS realiza atendimentos gratuitos à comunidade. Os serviços oferecidos e possibilidades de horários podem ser consultados através do WhatsApp (51) 3230-3378.

Cuidados além do rosto

Não se pode esquecer da pele corporal. O corpo, por estar a maior parte do tempo coberto de roupas, acaba não recebendo a atenção necessária. Frequentemente, partes como pernas e braços sofrem com desidratação, passando a ter um aspecto ressecado. O recomendado é abusar do hidratante corporal mesmo no inverno. “Podemos pensar em soluções para quem não quer passar aqueles minutinhos no frio passando cremes. Óleos corporais, que podem ser utilizados durante o banho, cumprem a função de hidratar”, indica a professora.

Os lábios também requerem cuidados extras, já que é comum ficarem sensíveis ou com rachaduras durante o período. Vale investir em hidratantes labiais e cuidar com a temperatura de bebidas e alimentos. Má alimentação e baixa ingestão de líquidos são fatores prejudiciais ao organismo em todas as épocas do ano. E, como toda hidratação inicia internamente, no inverno é ainda mais essencial manter o equilíbrio, ingerindo bastante água, para se refletir na saúde da pele.

Em todo caso, mesmo seguindo as dicas, é importante consultar um especialista para recomendar o tratamento adequado a cada pele. “Existem cosméticos certos para cada pessoa, de acordo com a própria tez, por isso a importância de saber as suas características. Um profissional da área sempre ajuda na identificação, na condução dos melhores cuidados e nos tratamentos para a saúde”, pontua Keslei.

• Cinco ações para amenizar problemas de pele no frio:

- Hidrate a pele com cosméticos adequados para rosto e corpo;

- Beba bastante água;

- Mantenha uma alimentação nutritiva e variada;

- Evite banhos muito quentes;

- Utilize hidratantes labiais.