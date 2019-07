“Nós Tentantes – Projeto de Vida” abordará Métodos de Reprodução Assistida em Porto Alegre

publicidade

Uma longa batalha para alcançar o sonho de gerar um filho estimulou o casal Karina Steiger (44 anos) e Pedro Corbetta (46 anos) a se tornarem porta-vozes sobre Reprodução Assistida. Antes, durante e após o nascimento de Enrico (9 meses), eles passaram a falar publicamente sobre as tentativas, as frustrações e a felicidade de conseguirem vencer os obstáculos e se tornarem pais após os 40 anos. Assim nasceu um projeto de vida: ajudar casais a vencer as dificuldades a partir da informação sobre as possibilidades existentes à Reprodução Assistida, assunto tratado com um certo tabu e muitas vezes desconhecido pelas “tentantes”(termo que define famílias que tentam gerar um filho e apresentam alguma dificuldade).

Na jornada de vida do casal e com o nascimento de Enrico, eles decidiram convidar especialistas altamente reconhecidos para falar a tentantes sobre todas as possibilidades existentes na Medicina Reprodutiva e também assuntos correlatos, como aspectos psicológicos, genéticos e jurídicos. O evento “Nós Tentantes – Projeto de Vida” traz pela primeira vez ao Brasil um formato inovador e acolhedor de encontro sobre o tema, idealizado por um casal de ex-tentantes para tentantes. Especialistas em Reprodução Assistida, estarão próximos aos pacientes, possibilitando um diálogo olho no olho, para desmistificar o tema. O encontro está marcado para o dia 4 de agosto (domingo), das 14h às 18h, na Casa Bordini, em Porto Alegre. A ideia do casal é tornar o encontro um evento itinerante pelo País e, assim, poder auxiliar o maior número possível de pessoas que buscam aumentar a família.

O termo Reprodução Assistida abrange desde o congelamento de óvulos, passando pela Fertilização in Vitro, Embriodoação e Ovodoação. A ideia do evento é realizar um encontro intimista para que as pessoas se sintam à vontade para tirar toda e qualquer dúvida. Um verdadeiro bate-papo com alguns dos mais renomados profissionais do setor, que diariamente transformam sonhos em vida. O time de especialistas envolvidos no projeto é o mesmo que ajudou o casal a conquistar seu sonho, após anos e inúmeras tentativas, que no caso deles foi através da Ovodoação, uma vez que Karina, assim como muitas mulheres, optou pela maternidade tardia.

Para poder arcar com os custos do encontro “Nós Tentantes – Projeto de Vida”, o casal conta com uma rede de apoiadores (IGENOMIX, Repronaid, Fertilitat, ARS, Curandi, Saccaro, Casa Bordini, Sabor De Luna, Ana Alcover Design, Dixon Comunicação e Direito A Saúde Da Mulher), que juntamente com a plataforma Sympla, viabilizaram a primeira edição do projeto. As inscrições já estão abertas no Sympla - https://www.sympla.com.br/nos-tentantes---projeto-de-vida__557677



Conheça os profissionais que participam do encontro:

Dr. Fabio Cruz- Médico ,especialista em Medicina Reprodutiva, no maior centro de Reprodução Humana do mundo, o IVI – Instituto Valenciano de Infertilidade, localizado na Espanha.

Dra. Rafaella Petracco: Medica Ginecologista do Fertilitat- Centro de Medicina Reprodutiva, e Professora da Escola de Medicina da PUCRS, Fellow em Reprodução Humana pela Universidade de Yale.

Juliana Cuzzi: Doutora em Genética e Diretora de Desenvolvimento da Igenomix, laboratório mundial pioneiro em Genética Reprodutiva - Latinoamérica.

Débora Farinati - Psicóloga, psicanalista, Coordenadora do Comitê Nacional de Psicologia em Reprodução Humana da SBRH, membro da equipe do Fertilitat - Centro de Medicina Reprodutiva

Tamize de Azevedo Ferreira - Advogada especialista em Direito Médico, fundadora do Instituto do Direito à Saúde da Mulher – IDSM

Serviço

O quê: Evento “Nós tentantes – Projeto de Vida”

Quando: 4 de agosto - domingo

Horário: 14h às 18h

Onde: Casa Bordini - Coronel Bordini, 652 – Porto Alegre Inscrições: https://www.sympla.com.br/nos-tentantes---projeto-de-vida__557677