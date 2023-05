Nova técnica para reverter surdez genética em idosos tem resultados animadores

publicidade

Pesquisadores do hospital Massachusetts Eye and Ear, nos Estados Unidos, demonstraram com sucesso a eficácia de um tratamento experimental para reverter a perda de auditiva genética em idosos. A tecnologia usa vetores do vírus adeno-associado (VAA) em camundongos velhos modificados com um gene (TMPRSS3) defeituoso que causa a perda auditiva em humanos.

Ao injetar o AAV carregando uma versão saudável do TMPRSS3, a equipe observou um resgate auditivo robusto. Os resultados do estudo foram publicados na revista científica Molecular Therapy.

“Nossas descobertas sugerem que uma terapia genética mediada por vírus, por si só ou em combinação com um implante coclear, poderia potencialmente tratar a perda auditiva genética”, afirmou em comunicado o pesquisador Zheng-Yi Chen, um dos autores do trabalho.

Segundo o cientista, “este também foi o primeiro estudo que resgatou a audição em camundongos idosos”, o que sugere a viabilidade desse método mesmo para indivíduos com idade avançada.

Até 2050, espera-se que um em cada dez indivíduos viva com algum tipo de perda auditiva. Das centenas de milhões de casos de perda auditiva que afetam indivíduos em todo o mundo, a perda auditiva genética costuma ser a mais difícil de tratar.